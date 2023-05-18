«Это великий момент для Украины»: Ломаченко назвал причину срыва боя Усик — Фьюри

18 мая, 20:43
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Усик и Фьюри с Бобом Арумом (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Усик и Фьюри с Бобом Арумом (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о срыве объединительного боя за все титулы в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам украинского спортсмена, поединок за абсолютное чемпионство состоится через некоторое время.

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«Это большой бизнес, а Фьюри — большой бизнесмен. Я не очень хорошо знаю ситуацию с Усиком и Фьюри изнутри. Но я думаю, что этот бой состоится в будущем. Это будет самый великий момент для Украины, Александра и фанатов бокса, потому что это очень интересный поединок. У нас есть два разных стиля. Для меня как фаната бокса это будет очень интересно».

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Ломаченко считает, что поединок Усика и Фьюри подарит массу эмоций.

«Бокс интересен тем, что ты не знаешь, что произойдет на ринге. У нас есть много примеров, когда более мелкие и слабые боксеры побеждали более крупных, опытных и жестких соперников. Так что это будет очень интересно», — сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Boxing News.

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Ранее британец Тайсон Фьюри сообщил, когда состоится бой с украинцем.

Отметим, что в следующем поединке Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Уже сейчас стали известны гонорары боксеров.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Василий Ломаченко Александр Усик Тайсон Фьюри

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