«Это великий момент для Украины»: Ломаченко назвал причину срыва боя Усик — Фьюри
Усик и Фьюри с Бобом Арумом (Фото:Mirror Fighting via Twitter)
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о срыве объединительного боя за все титулы в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По словам украинского спортсмена, поединок за абсолютное чемпионство состоится через некоторое время.
«Это большой бизнес, а Фьюри — большой бизнесмен. Я не очень хорошо знаю ситуацию с Усиком и Фьюри изнутри. Но я думаю, что этот бой состоится в будущем. Это будет самый великий момент для Украины, Александра и фанатов бокса, потому что это очень интересный поединок. У нас есть два разных стиля. Для меня как фаната бокса это будет очень интересно».
Ломаченко считает, что поединок Усика и Фьюри подарит массу эмоций.
«Бокс интересен тем, что ты не знаешь, что произойдет на ринге. У нас есть много примеров, когда более мелкие и слабые боксеры побеждали более крупных, опытных и жестких соперников. Так что это будет очень интересно», — сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Boxing News.
Ранее британец Тайсон Фьюри сообщил, когда состоится бой с украинцем.
Отметим, что в следующем поединке Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Уже сейчас стали известны гонорары боксеров.