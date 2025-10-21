Ломаченко — десятый. Легендарный тренер назвал лучших «защитников» в истории бокса

21 октября, 20:23
Василий Ломаченко (Фото: instagram.com/lomus_official)

Василий Ломаченко (Фото: instagram.com/lomus_official)

Знаменитый тренер Тедди Атлас поделился мыслями о сильнейших боксерах в истории с точки зрения работы в защите.

Атлас составил рейтинг десяти лучших «защитников» в боксе. На первое место он поставил легендарного Джека Джонсона, первого темнокожего чемпиона мира в супертяжелом весе.

В топ-3 также вошли Вилли Пеп, выступавший в полулегком дивизионе, и бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Мухаммед Али.

На десятое место Атлас поставил украинца Василия Ломаченко, который владел мировыми титулами в трех разных дивизионах.

Топ-10 боксеров по работе в защите по версии Атласа:

1. Джек Джонсон

2. Вилли Пеп

3. Мухаммед Али

4. Флойд Мейвезер

5. Пернелл Уитакер

6. Рой Джонс-младший

7. Макси Розенблюм

8. Джеймс Тони

9. Джин Танни

10. Василий Ломаченко

В июне этого года Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем поединке украинец нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.

Бокс Василий Ломаченко Флойд Мейвезер Рой Джонс-младший Мухаммед Али

