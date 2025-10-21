Ломаченко — десятый. Легендарный тренер назвал лучших «защитников» в истории бокса
Василий Ломаченко (Фото: instagram.com/lomus_official)
Знаменитый тренер Тедди Атлас поделился мыслями о сильнейших боксерах в истории с точки зрения работы в защите.
Атлас составил рейтинг десяти лучших «защитников» в боксе. На первое место он поставил легендарного Джека Джонсона, первого темнокожего чемпиона мира в супертяжелом весе.
В топ-3 также вошли Вилли Пеп, выступавший в полулегком дивизионе, и бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Мухаммед Али.
На десятое место Атлас поставил украинца Василия Ломаченко, который владел мировыми титулами в трех разных дивизионах.
Топ-10 боксеров по работе в защите по версии Атласа:
1. Джек Джонсон
2. Вилли Пеп
3. Мухаммед Али
4. Флойд Мейвезер
5. Пернелл Уитакер
6. Рой Джонс-младший
7. Макси Розенблюм
8. Джеймс Тони
9. Джин Танни
10. Василий Ломаченко
В июне этого года Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем поединке украинец нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.