Предатель или герой: Все зашквары Ломаченко перед боем за абсолютное чемпионство 18 мая, 19:29 Василий Ломаченко (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский спортсмен во второй раз в карьере выйдет в ринг, где поборется за четыре пояса в легком дивизионе.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17−2, 11 КО) 20 мая проведет бой против абсолютного чемпиона в легком дивизионе Девина Хейни (29−0, 15 КО).

В октябре 2020 года украинец упустил шанс стать абсолютным чемпионом, проиграв Теофимо Лопесу. Спустя несколько лет Василий вновь постарается объединить пояса, но сейчас в соперниках Девин Хейни.

Видео дня

Вступил в ТРО

В преддверии поединка Ломаченко стал сомнительной фигурой для украинского общества. Сейчас мы вспомним самые абсурдные действия боксера, а также то, как он вел себя во время полномасштабной войны с Россией.

В феврале 2022 года Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение в Украину. Спустя пару дней украинский боксер встал на защиту своей страны, чтобы дать отпор агрессору.

Мэр города Белгород-Днестровский (Одесская область) Владимир Гражан сообщил о том, что Ломаченко вступил в территориальную оборону родного города.

Отказ от боя за абсолютное чемпионство

В преддверии войны с Россией боксер вел переговоры о поединке за абсолютное чемпионство в легком весе, где его потенциальным соперником должен был стать австралиец Джордж Камбосос.

Украинец никогда не скрывал, что его мечтой является объединение всех титулов в дивизионе. Несмотря на поражение Лопесу, он сразу хотел вернуть титулы и пополнить свою коллекцию. Проведя несколько разминочных боев, Ломаченко уже готовился к австралийцу. Стороны назвали предварительную дату и место проведение — Мельбурн (Австралия), но Василий выбрал защиту Украины.

Менеджер боксера Эгис Климас сообщил, что Ломаченко не находится в зоне боевых действия, но активно помогает. Более того, функционер добавил, что Василий не покинет Украину, пока не завершится война.

«Сейчас у Ломаченко все хорошо. В Украине он в безопасном месте. Он не находится в зоне боевых действий. Ломаченко присоединился к батальону территориальной обороны. Он защищает свой дом.

Ломаченко не покинет Украину, пока не закончится война. Скорее всего, до этого времени он будет оставаться там".

«Я не говорящая голова»

В августе прошлого года Ломаченко решил покинуть Украину, чтобы возобновить свою профессиональную карьеру и вернуться к реализации мечты — стать абсолютным чемпионом. По словам боксера, он начал готовиться к отъезду, когда Украина начала отвоевывать территории.

«Ситуация немного начала меняться у нас в стране, мы начали отвоевывать территории, и я понял, что могу вернуться в бокс».

Никто бы не отрицал это, но одно из первых интервью в США вызвало немалый резонанс среди сограждан спортсмена. У Василия спросили, может ли он оставить послание для россиян или президента страны-агрессора Владимира Путина. Ответ шокировал.

«Мне уже задавали этот вопрос. Я не вижу смысла. Очень много звезд и людей обращалось в самом начале войны и к россиянам, и к Путину, и к тем людям, которые пришли в нашу страну с войной, но, как мы видим, ничего не поменялось.

Мне не хочется быть говорящей головой, которая просто сотрясает воздух и говорит о том, что Путин такой, Путин сякой, русские такие. Это ничего не изменит, все это прекрасно знают. Я знаю, что в России много людей, которые против того, что происходит, против того, что мы воюем друг против друга. Как мы видим, никто не может повлиять на главнокомандующего с той стороны".

«Украина начала войну против Бога»

В декабре 2022 спортсмен на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с митрополитом УПЦ МП Лукой, который попал под санкции СНБО. Уже это действие возмутило украинское сообщество, но затем случился следующий скандал.

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Ломаченко в социальной сети опубликовал видео с митрополитом УПЦ МП Лонгиным. В ролике патриарх обвиняет Украину в том, что она «начала войну против бога, церкви Господа и украинского народа».

«Сегодня украинское государство начало войну против Бога, против Церкви Господней и против украинского народа. Это не борьба со злом, это не борьба с врагом, братья, сестры. Это борьба с самим Господом Богом и Церковью Его. Они начали голосовать в областях, районах, чтобы остановить Украинскую Православную Церковь. Это значит остановить Господа. Таких сумасшедших людей еще не видели в истории нашей Церкви и веры Православной», — заявил представитель церкви.

За данный пост подписчики и болельщики жестко раскритиковали боксера, вынудив того закрыт доступ для граждан, которые находятся в Украине.

Друг Кадырова — мой друг

Следующий крупный скандал с участием украинца спровоцировала фотография с другом предводителя чеченских боевиков Рамзана Кадырова российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым, который поддерживает войну.

Данный эпизод случайно попал в сеть, когда Ломаченко посетил турнир UFC 285. Встреча украинца с россиянином произошла возле арены, а их совместная фотография попала в видеоролик организации.

«Только Бог может остановить войну»

Вот уже сейчас в преддверии титульного боя Ломаченко высказался о войне Украины с Россией. Очередное заявление спортсмена ввело в ступор, хотя от него ожидать другого и не стоило. Боксер заявил, что только Бог может что-то изменить.

«Смотрите, трудно что-то сказать, потому что вы ничего не можете изменить. Если вы что-нибудь говорите или делаете, то это ничего не изменит.

Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну", — сказал Ломаченко.

Ни слова о нападении России

Полномасштабная война в Украине идет уже более года, а за это время Ломаченко ни разу не упомянул, что именно Россия напала на нас. Василий конкретно не называет агрессора — агрессором, уходит от вопросов журналистов и старается не подымать тему самостоятельно.

Как пример, мы видим, что он называет войну — войной, но, что это Россия напала — нет.

«Пришел враг к нам в страну, убивает мирных жителей, женщин и детей. Настоящий мужчина останется дома и будет защищать свой дом. Ежедневно жизнь была в страхне и непонимании, что произойдет завтра».

Что касается постов в социальной сети, то тут все довольно просто — поддержка церкви и мир. Именно голубей мира, окрашенных в цвета Украины и России, опубликовал Ломаченко, когда началась война.

Фото: Василий Ломаченко

Можно относится по-разному к фигуре спортсмена, оценивать его действия, публикации, слова. Но каждый украинский граждан понимает, что поступки говорят о большем, чем просто повесить флаг Украины в тренажерном зале.

Напомним, бой Ломаченко — Хейни пройдет 20 мая в Лас-Вегасе (США). Ранее сообщалось, что украинец пришел на пресс-конференцию в футболке с религиозным посланием.

Примечательно, что бывший чемпион заявил, что готов вновь проиграть поединок за абсолютное чемпионство.