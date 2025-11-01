«Это был мой последний шанс»: Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры

По словам украинца, у него была цель завоевать абсолютное чемпионство в легком весе, но поражение от Девина Хэйни перечеркнуло эти планы.

«Завершение карьеры? Это было несложно, потому что я потерял мотивацию. Моей мотивацией было стать абсолютным чемпионом мира, а потом я проиграл Хэйни. Это был мой последний шанс. После этого я взял еще один пояс и затем закончил с боксом.

Дело было только в мотивации. Только в мотивации", — сказал Ломаченко в интервью Fight News.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни в мае 2023 года единогласным решением судей. Многие эксперты и зрители назвали результат боя несправедливым, поскольку после равного начала украинец лучше выглядел во второй половине поединка.

Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры в июне этого года. В своем последнем поединке Василий нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.