«Это был мой последний шанс»: Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры

1 ноября, 11:07
Василий Ломаченко (Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко признался, что решил уйти из бокса из-за потери профессиональной мотивации.

По словам украинца, у него была цель завоевать абсолютное чемпионство в легком весе, но поражение от Девина Хэйни перечеркнуло эти планы.

«Завершение карьеры? Это было несложно, потому что я потерял мотивацию. Моей мотивацией было стать абсолютным чемпионом мира, а потом я проиграл Хэйни. Это был мой последний шанс. После этого я взял еще один пояс и затем закончил с боксом.

Дело было только в мотивации. Только в мотивации", — сказал Ломаченко в интервью Fight News.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни в мае 2023 года единогласным решением судей. Многие эксперты и зрители назвали результат боя несправедливым, поскольку после равного начала украинец лучше выглядел во второй половине поединка.

https://www.youtube.com/watch?v=SPHc2i3E4eY

Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры в июне этого года. В своем последнем поединке Василий нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Василий Ломаченко Бокс Девин Хейни

