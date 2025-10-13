«Чем выше поднимаешься, тем труднее»: чемпион мира назвал главную проблему Ломаченко в карьере

Американец отреагировал на слова боксера среднего веса Энтони Фаулера (16−2, 12 КО) о том, что профессиональная карьера украинца не была такой успешной, как любительская.

«Я думал, что у него будет отличная профессиональная карьера, но он просто прыгнул из-за слишком много весовых категорий — а чем выше поднимаешься, тем труднее».

I thought he had a tremendous pro career, But he just jumped up so many weight classes and it gets harder the more u move up! https://t.co/nPbkG8XiCa — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) October 12, 2025

37-летний боксер в последний раз выходил в ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.

На протяжении карьеры Ломаченко владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014−2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016−2018) и в легком весе по версиям WBA (2018−2020), WBO (2018−2020, 2019).

В любительской карьере Ломаченко является единственным украинским двукратным олимпийским чемпионом по боксу (2008, 2012). На чемпионатах мира Василий дважды брал золото (2011, 2009) и однажды стал серебряным призером (2007).

Напомним, что в июне текущего года Ломаченко объявил о завершении карьеры.