«Чем выше поднимаешься, тем труднее»: чемпион мира назвал главную проблему Ломаченко в карьере
Василий Ломаченко завершил карьеру боксера (Фото: instagram.com/nunanboy_promotions)
Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24−0, 11 КО) высказался по поводу Василия Ломаченко (18−3, 12 КО).
Американец отреагировал на слова боксера среднего веса Энтони Фаулера (16−2, 12 КО) о том, что профессиональная карьера украинца не была такой успешной, как любительская.
«Я думал, что у него будет отличная профессиональная карьера, но он просто прыгнул из-за слишком много весовых категорий — а чем выше поднимаешься, тем труднее».
37-летний боксер в последний раз выходил в ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.
На протяжении карьеры Ломаченко владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014−2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016−2018) и в легком весе по версиям WBA (2018−2020), WBO (2018−2020, 2019).
В любительской карьере Ломаченко является единственным украинским двукратным олимпийским чемпионом по боксу (2008, 2012). На чемпионатах мира Василий дважды брал золото (2011, 2009) и однажды стал серебряным призером (2007).
Напомним, что в июне текущего года Ломаченко объявил о завершении карьеры.