«Во благо спорта и на пользу бойцам». Всемирная боксерская ассоциация разрешила проводить бои с участием россиян и белорусов 14 декабря, 16:49 В организации заявили, что российские и белорусские боксеры не имеют отношения к войне (Фото:WBA)

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила проводить бои с участием россиян и белорусов под своей эгидой, сообщается на официальном сайте организации.



В заявлении WBA сказано, что представителей стран-агрессоров восстановили в рейтингах на тех местах, на которых они находились до их исключения.

«Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к войне против Украины или какому-либо продолжающемуся конфликту.

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Однако было определено, что любой боец, который высказывается за войну или участвует в ней, будет немедленно удален. Ради спорта и на пользу карьеры бойцов они смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA", — говорится в заявлении организации.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) исключил российских и белорусских боксеров из своих рейтингов.

Также сообщалось, что Международная федерация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к участию в турнирах, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.