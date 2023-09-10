Непобедимый украинский боксер эффектно нокаутировал джорнимена из Венесуэлы — видео
Егор Великовский (Фото:instagram.com/egorvelikovskii)
Украинский боксер полутяжелого веса Егор Великовский (10−0, 6 KO) победил венесуэльца Омара Гарсию (18−10, 15 КО).
Поединок проходил в андеркарде вечера бокса Hazrolli Sport в Мюнхене (Германия).
В восьмом заключительном раунде украинец провел массированную атаку, в результате которой отправил соперника в нокаут.
Отметим, что это был первый бой Великовского с июня 2022 года. Тогда он победил чеха Томаша Адамека.
Ранее сообщалось, что украинский боец брутальным нокаутом победил соперника в первом раунде и получил контракт с UFC.