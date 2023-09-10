Непобедимый украинский боксер эффектно нокаутировал джорнимена из Венесуэлы — видео 10 сентября, 12:36 Егор Великовский (Фото:instagram.com/egorvelikovskii)

Украинский боксер полутяжелого веса Егор Великовский (10−0, 6 KO) победил венесуэльца Омара Гарсию (18−10, 15 КО).

Поединок проходил в андеркарде вечера бокса Hazrolli Sport в Мюнхене (Германия).

В восьмом заключительном раунде украинец провел массированную атаку, в результате которой отправил соперника в нокаут.

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Отметим, что это был первый бой Великовского с июня 2022 года. Тогда он победил чеха Томаша Адамека.

Ранее сообщалось, что украинский боец брутальным нокаутом победил соперника в первом раунде и получил контракт с UFC.