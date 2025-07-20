Александр Усик второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На Уэмбли Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

В YouTube появилось видео, как реагировали болельщики на нокдаун и нокаут в исполнении украинского чемпиона.

Украинец нокаутировал британца в пятом раунде, показав высокую точность ударов: Усик попал в 12 из 17 (71%) общих ударов, среди которых 8 из 11 (73%) были силовыми.

Также Усик имел преимущество по общему количеству точных ударов — 57 против 35 у Дюбуа.

После боя Усик назвал трех соперников, с которыми готов провести следующий бой — это Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Дерек Чисора.

Напомним, что во время интервью в ринге Усик поблагодарил украинских воинов, которые защищают страну от российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко поздравил Усика с победой над Дюбуа.