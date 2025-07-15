«Остановить войну»: Усик рассказал о своей мечте — эмоциональное видео

15 июля, 14:21
Этим летом Усик попытается во второй раз стать абсолютом в хевивейте (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится второй поединок между обладателем поясов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Перед боем в соцсетях DAZN Boxing опубликовали видео, на котором нашего боксера спросили о чем он мечтает. Усик вспомнил о войне в Украине, едва сдержав слезы.

«Моя мечта — остановить войну в моей стране. Но моя мечта в будущем — это мир во всем мире.

Люди сумасшедшие. Они не улыбаются каждый день. Они просыпаются и думают: Я должен идти на работу. Я не люблю эту работу. Почему? Почему вы каждый день ходите на работу, но не любите ее? Почему вы живете? Почему строите свою жизнь?

Но если вы любите этот мир, вы должны улыбаться, танцевать, работать, развиваться, путешествовать, ходить. Это жизнь. Жизнь замечательная", — заявил Усик.

Миллиарды гривен. Таких денег Усик не зарабатывал никогда — стала известна сумма гонораров за чемпионский бой

Отметим, что Александр уже приехал в Лондон на бой против Дюбуа. Он появился в городе в костюме от украинского бренда с авторской вышивкой.

На Трафальгарской площади Усик представил воссозданную мозаику Аллы Горской Боривитер, которую разрушили россияне в Мариуполе.

Недавно Усик рассказал, как его семья переживает войну в Украине. А Чисору поразила реакция украинца на ракетную атаку России.

