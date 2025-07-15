«Каждую ночь летают шахеды»: Усик рассказал, как его семья переживает войну в Украине — видео
В Лондоне Александр Усик презентовал мозаику Боривитер Аллы Горской (Фото: Reuters/John Sibley)
19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится поединок между обладателем поясов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO).
Перед реваншем украинский боксер дал интервью иностранному журналисту. Александр опубликовал часть разговора на своей странице в Тик-Ток. В коротком ролике Усик рассказывает о том, как он и его семья переживают войну в Украине.
«Последние две недели я разговариваю с женой каждый вечер. Каждую ночь летают шахеды и бомбы. Я слышал это, когда разговаривал с женой по видео, в вотсап. Я слышал «бжжжжжжжж».
Моей дочери сейчас полтора года. Когда моя дочь услышала тревогу, то взяла маму за руку и пошла в бомбоубежище… В полтора года. Понимаете, что происходит?
В Украине в последние две недели очень-очень тяжело. Российская армия обстреливает больницы, школы, жилые дома, не военную инфраструктуру. Это просто гражданская инфраструктура.
Я каждый день получаю сообщения из дома. Больница, школа, большой дом… Не только Киев, а и все украинские города. Сумы, Харьков, Херсон, Киев, Львов. Любой украинский город", — рассказал Усик.
Кстати, Александр уже приехал в Лондон на бой против Дюбуа.
На Трафальгарской площади украинец представил воссозданную мозаику Аллы Горской Боривитер, которую разрушили россияне в Мариуполе.