19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится поединок между обладателем поясов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Перед реваншем украинский боксер дал интервью иностранному журналисту. Александр опубликовал часть разговора на своей странице в Тик-Ток. В коротком ролике Усик рассказывает о том, как он и его семья переживают войну в Украине.

Реклама

«Последние две недели я разговариваю с женой каждый вечер. Каждую ночь летают шахеды и бомбы. Я слышал это, когда разговаривал с женой по видео, в вотсап. Я слышал «бжжжжжжжж».

Моей дочери сейчас полтора года. Когда моя дочь услышала тревогу, то взяла маму за руку и пошла в бомбоубежище… В полтора года. Понимаете, что происходит?

В Украине в последние две недели очень-очень тяжело. Российская армия обстреливает больницы, школы, жилые дома, не военную инфраструктуру. Это просто гражданская инфраструктура.

Я каждый день получаю сообщения из дома. Больница, школа, большой дом… Не только Киев, а и все украинские города. Сумы, Харьков, Херсон, Киев, Львов. Любой украинский город", — рассказал Усик.

Кстати, Александр уже приехал в Лондон на бой против Дюбуа.

На Трафальгарской площади украинец представил воссозданную мозаику Аллы Горской Боривитер, которую разрушили россияне в Мариуполе.