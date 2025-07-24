Недавно в Сети появилось видео, на котором звезда бокса обратился с мотивационной речью к юным дзюдоистам клуба в испанской Марбелье, где занимается его сын.

Звезда бокса дал советы детям о том, как справляться с поражениями на пути к успеху. Ролик опубликовал в Инстаграме украинский тренер Иван Васильчук,

Реклама

«Все сдадитесь, и ничего в жизни у вас никогда не будет. Поражение от победы нельзя отличить. Я это понял много лет назад: если ты недостаточно сделаешь здесь, в зале, то ты будешь получать поражение.

Некоторые из ребят, и я в том числе, когда был любителем, когда был такой равный бой, говорили, что нас осудили. Если ты проиграл, и ему помогли, это не значит, что тебя осудили. Ты просто не выполнил ту работу, которую нужно было выполнить.

Поражения нам даются для того, чтобы мы поняли, что Господь нас ведет тяжелым путем, для того, чтобы мы больше работали здесь. Кто и как сделает в зале больше всех. На один шаг, на один бросок, на одно подтягивание. Неважно, на что. Вот на один шаг вы делаете больше, вы растете. Если вам говорят делать 15, вы делаете 13 или 14, вы делаете шаг назад. Вам сказали 15, делайте 16. Сказали 20, делайте 21. А если будет 22, все равно будет на один шаг впереди. Но не на два", — сказал Александр.