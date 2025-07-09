Не назвал Виталия Кличко. Усик выбрал боксеров, которые лучше него — видео

9 июля, 15:57
Александр Усик хочет в третий раз стать абсолютным чемпионом (Фото: The Ring)

Александр Усик хочет в третий раз стать абсолютным чемпионом (Фото: The Ring)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик принял участие в блиц-опросе от DAZN.

Украинский боксер считает лучшими за себя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, которых ранее дважды побеждал. А также он назвал таких легенд бокса, как Майк Тайсон, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Владимир Кличко и Мухаммед Али.

Зато Усик не считает лучшими за себя Дерека Чисору, Деонтея Уайлдера, Виталия Кличко и Даниэля Дюбуа.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1942901554710753714

Кстати, с последним 19 июля Александр сойдется в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой состоится на стадионе Уэмбли.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Дюбуа прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда в девятом раунде Александр победил Даниэля техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что в Лондоне Усик примет участие в презентации мозаики Аллы Горской, которую россияне уничтожили в Мариуполе.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Александр Усик Бокс Владимир Кличко Виталий Кличко Майк Тайсон Тайсон Фьюри Джордж Форман Энтони Джошуа Мухаммед Али Даниэль Дюбуа Дерек Чисора

