Украинский гигант едва не сломал сопернику челюсть, вырубив его во втором раунде — видео

27 октября, 14:18
Александр Захожий одержал яркую победу в Таиланде (Фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr)

На этих выходных в Таиланде украинский супертяжеловес Александр Захожий (20−1, 16 КО) одержал впечатляющую победу нокаутом.

Во втором раунде 32-летний уроженец Запорожья досрочно одолел местного боксера Аписита Сангмуангу (22−12−2, 17 КО).

Хоть соперник пытался отвечать, но Захожий одним мощным ударом поймал тайца на контратаке, попав прямо в челюсть Аписита, который упал канвас. Рефери сразу остановил бой.

https://twitter.com/IBespeka/status/1982530396119343335
Отметим, что Захожий закрыл свое первое поражение в карьере. В ноябре прошлого года Александр уступил единогласным решением судей в титульном поединке против представителя Косово Лабинота Джоджая.

Напомним, что на этих выходных определился следующий обязательный претендент на пояс Александра Усика. В Лондоне Фабио Уордли сенсационно нокаутировал Джозефа Паркера.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Бокс Нокаут Бой боксер

