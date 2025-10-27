На этих выходных в Таиланде украинский супертяжеловес Александр Захожий (20−1, 16 КО) одержал впечатляющую победу нокаутом.

Во втором раунде 32-летний уроженец Запорожья досрочно одолел местного боксера Аписита Сангмуангу (22−12−2, 17 КО).

Хоть соперник пытался отвечать, но Захожий одним мощным ударом поймал тайца на контратаке, попав прямо в челюсть Аписита, который упал канвас. Рефери сразу остановил бой.

Реклама

Отметим, что Захожий закрыл свое первое поражение в карьере. В ноябре прошлого года Александр уступил единогласным решением судей в титульном поединке против представителя Косово Лабинота Джоджая.

Напомним, что на этих выходных определился следующий обязательный претендент на пояс Александра Усика. В Лондоне Фабио Уордли сенсационно нокаутировал Джозефа Паркера.