27 июля на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден в андеркарте боя Заяс — Гарсия сошлись 21-летний Эмилиано Варгас (15−0, 13 КО) и 34-летний эквадорец Александр Эспиноза (20−4−1, 9 КО).

Уже на 35-й секунде рефери зафиксировал досрочную победу американца. Варгас нанес мощный удар по челюсти соперника. После такого Эспиноза уже не смог подняться.

Отметим, что Эмилиано — это сын Фернандо Варгаса (26−5, 22 КО). Его отец был чемпионом WBA и IBF в среднем весе. За карьеру проигрывал легендарным Феликсу Тринидаду, Оскару Де Ла Хои, Шейну Мосли (дважды) и Рикардо Майорзе.

Реклама

Ранее мы писали, что непобедимая Шилдс защитила звание абсолютной чемпионки, одолев Дэниелс.