Непобедимый нокаутер уничтожил ветерана бокса за 35 секунд — видео

27 июля, 13:12
Поделиться:
Варгас нокаутировал Эспинозу в первом раунде (Фото: instagram.com/emilianofvargas)

Варгас нокаутировал Эспинозу в первом раунде (Фото: instagram.com/emilianofvargas)

27 июля на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден в андеркарте боя Заяс — Гарсия сошлись 21-летний Эмилиано Варгас (15−0, 13 КО) и 34-летний эквадорец Александр Эспиноза (20−4−1, 9 КО).

Читайте также:
«По-человечески поддержать его». Усик рассказал, что посоветовал Дюбуа сразу после нокаута

Уже на 35-й секунде рефери зафиксировал досрочную победу американца. Варгас нанес мощный удар по челюсти соперника. После такого Эспиноза уже не смог подняться.

Отметим, что Эмилиано — это сын Фернандо Варгаса (26−5, 22 КО). Его отец был чемпионом WBA и IBF в среднем весе. За карьеру проигрывал легендарным Феликсу Тринидаду, Оскару Де Ла Хои, Шейну Мосли (дважды) и Рикардо Майорзе.

Реклама

Ранее мы писали, что непобедимая Шилдс защитила звание абсолютной чемпионки, одолев Дэниелс.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Бокс Нокаут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies