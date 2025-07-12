В ночь на 12 июля в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, в рамках которого ирландская боксерка Кэти Тейлор (25−1, 6 КО) победила пуэрториканку Аманду Серрано (47−3−1, 30 КО) и защитила звание абсолютной чемпионки мира в первом полусреднем весе.

Трилогия между боксерками в третий раз подряд продолжалась все 10 раундов, а победительницей стала 39-летняя Тейлор по решению большинства судей — 95−95, 97−93, 97−93.

«Мы трижды создали историю. Это очень исторический бой, и было приятно разделить ринг с ней [Серрано]. Я хочу поблагодарить Аманду, какая же она удивительная боксерша», — цитирует Кэти BBC Sport.

Ирландка в девятый раз защитила свои титулы WBA, WBC, IBF, WBO, IBO в первом полусреднем весе.

Впервые она получила это звание в июне 2019 года, одолев бельгийку Дельфин Персун, после чего провела семь успешных защит до поражения англичанке Шантель Кэмерон в мае 2023 года.

Впоследствии взяла реванш у Кэмерон и вернула себе все титулы, а в прошлом году во второй раз с апреля 2022-го одолела пуэрториканку 36-летнюю Серрано.

