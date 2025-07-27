В ночь на 27 июля в Детройте состоялся вечер бокса, в рамках которого главная звезда женского бокса Кларесса Шилдс (17−0, 3 КО) сошлась с новозеландкой Лени Дэниелс (11−3−2, 1 КО).

Встреча завершилась победой американки единогласным решением судей. Шилдс защитила звание абсолютной чемпионки мира в супертяжелом весе (76,2+ кг).

Боксерша доминировала все время. Лени Дэниелс с самого начала находилась в защите. В последних раундах американка начала работать вторым номером, что и позволило двум судьям отдать Лени хотя бы один раунд.

Результат боя: Кларесса Шилдс (США) — Лени Дэниелс (Новая Зеландия) — UD10 (100:90, 99:91, 99:91)

Отметим, что предыдущий бой Клареса провела 2 февраля против соотечественницы Даниэлы Перкинс. После того поединка в ее организме обнаружили следы марихуаны и временно отстранили, однако впоследствии бан отменили.

Добавим, что Шилдс — единственный боксер в истории, как среди женщин, так и среди мужчин, которому удалось одновременно завоевать все четыре главных мировых титула в боксе (WBA, WBC, IBF и WBO) сразу в трех весовых категориях.

Она также стала третьей женщиной-боксером в истории (после Аманды Серрано и Наоко Фудзиоки), которой удалось стать чемпионкой в пяти разных дивизионах.

