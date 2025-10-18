В Лондоне состоялся вечер бокса, в рамках которого на ринге сошлись в бою британец Тейлор Беван (6−0, 6 КО) и словак Лукаш Фернеза (6−4, 3 КО).

Поединок в суперсреднем весе завершился досрочной победой 24-летнего Тейлора. В пятом раунде 23-летний представитель Словакии пропустил мощный боковой и некоторое время пытался прийти в себя, в конце концов рефери остановил бой.

На ринге Лукаш Фернеза держался за челюсть даже после завершения поединка, вероятно переживая, не сломана ли она.

Примечательно, что Тейлор одержал шестую подряд победу техническим нокаутом. Известно, что он имеет долгосрочный рекламный контракт с компанией Matchroom Boxing знаменитого промоутера Эдди Хирна.

Кстати, его брат Оуэн Лукас Беван является футболистом английского Борнмута, но играет в аренде за шотландский Гиберниан.

