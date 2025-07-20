Украинцы спели Червону руту в Лондоне после победы Усика над Дюбуа — видео

20 июля, 15:16
Поделиться:
Украинцы поют Червону руту под Уэмбли (Фото: https://vm.tiktok.com/ZMSnMH6vV/)

Украинцы поют Червону руту под Уэмбли (Фото: https://vm.tiktok.com/ZMSnMH6vV/)

Александр Усик стал двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, одолев Даниэля Дюбуа в реванше на Уэмбли.

Читайте также:
За 380 тысяч гривен. Екатерина Усик в костюме от Schiaparelli появилась на поединке мужа против Дюбуа

Несмотря на то, что бой проходил на территории соперника, Усик не остался без поддержки. Украинцы горячо болели за Александра во время поединка в Лондоне, а после его победы спели легендарную Червону руту Владимира Ивасюка возле стадиона.

Реклама

@usyk_kate1505 🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤️🇬🇧🇬🇧🇬🇧#UsykDubois2 #wembley #Undisputed #winner #london #oleksandrusyk #усик #україна ♬ оригінальний звук - Екатерина Усик

Напомним, что Усик нокаутировал британца в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее мы писали, что Ярослава Магучих в восторге от победы Усика над Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Александр Усик Даниэль Дюбуа Бокс Червона рута

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies