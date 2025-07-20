Александр Усик стал двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, одолев Даниэля Дюбуа в реванше на Уэмбли .

Несмотря на то, что бой проходил на территории соперника, Усик не остался без поддержки. Украинцы горячо болели за Александра во время поединка в Лондоне, а после его победы спели легендарную Червону руту Владимира Ивасюка возле стадиона.

Напомним, что Усик нокаутировал британца в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

