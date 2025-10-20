В Гамбурге на Wandsbeker Sporthalle состоялся вечер бокса, в рамках которого венесуэльский супертяжеловес Луис Хосе Марин Гарсия (17−11−1, 12 КО) одолел представителя Германии Албона Первизая (19−2, 14 КО).

Несмотря на преимущество, местный боксер в последнем раунде дважды упал на канвас. Сперва Албон смог подняться после того, как пропустил брутальный удар. 39-летний венесуэлец продолжил избиение соперника, как следствие, Первизай снова упал и на этот раз рефери все-таки остановил бой.

Боксер долгое время не мог прийти в себя, а затем на ринге неожиданно началась массовая драка, которая превратилась в настоящий хаос на арене в Гамбурге.

In an incredible heavyweight battle, an upset actually occurs in the final round!‼️

Luis Jose Marin Garcia (17-11-1) 🇻🇪 delivers a thunderous stoppage of Albon Pervizaj (19-2) 🇩🇪 in Hamburg, Germany.

Отметим, что Луис Хосе Марин Гарсия в этом году провел уже шесть боев. Венесуэлец одержал первую победу с февраля 2025-го.

