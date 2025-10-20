39-летний гигант безжалостно вырубил фаворита, а затем на ринге произошла массовая драка — видео
В Германии на ринге произошла массовая потасовка после боя (Фото: Скриншот)
В Гамбурге на Wandsbeker Sporthalle состоялся вечер бокса, в рамках которого венесуэльский супертяжеловес Луис Хосе Марин Гарсия (17−11−1, 12 КО) одолел представителя Германии Албона Первизая (19−2, 14 КО).
Несмотря на преимущество, местный боксер в последнем раунде дважды упал на канвас. Сперва Албон смог подняться после того, как пропустил брутальный удар. 39-летний венесуэлец продолжил избиение соперника, как следствие, Первизай снова упал и на этот раз рефери все-таки остановил бой.
Боксер долгое время не мог прийти в себя, а затем на ринге неожиданно началась массовая драка, которая превратилась в настоящий хаос на арене в Гамбурге.
Отметим, что Луис Хосе Марин Гарсия в этом году провел уже шесть боев. Венесуэлец одержал первую победу с февраля 2025-го.
