Потеряли ноги на войне. В Украине впервые состоялся боксерский бой на креслах колесных — видео

13 октября, 15:50
Михаил Дроботенко и Павел Кушниров — ветераны войны (Фото: instagram.com/veteran_pro_bro)

В киевском Дворце спорта состоялся вечер бокса, в рамках которого на ринге прошел исторический поединок между ветеранами войны.

В первом в истории боксерском поединке на креслах колесных сошлись ветераны ВСУ Павел Кушниров (позывной Стаф) и Михаил Дроботенко (позывной Север).

Бой состоял из трех раундов по две минуты и завершился вничью.

Отметим, что Павел Кушниров добровольцем пошел служить в армию и воевал в составе 136-го батальона. Он получил тяжелые ранения, защищая страну от оккупантов на Бахмутском направлении.

А Михаил Дроботенко в 20 лет добровольно стал на защиту страны в 2014-м. Сначала был артиллеристом, впоследствии перевелся в спецподразделение. Полномасштабное вторжение россиян застал на Луганщине. Во время одного из боевых заданий потерял обе ноги из-за подрыва на мине.

Еще до завершения адаптации на протезах начал заниматься спортом. Вместе с другими ветеранами установил мировой рекорд на Международном фестивале Арнольда Шварценеггера. Ветеран войны также является вице-чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по пара-джиу-джитсу.

Кстати, в рамках вечера бокса во Дворце спорта также выступал 41-летний Виктор Постол, который получил пояс IBO International.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Бокс Военные Бой Реабилитация Война России против Украины Ветераны Ветераны войны

