В киевском Дворце спорта состоялся вечер бокса, в рамках которого на ринге прошел исторический поединок между ветеранами войны.

В первом в истории боксерском поединке на креслах колесных сошлись ветераны ВСУ Павел Кушниров (позывной Стаф) и Михаил Дроботенко (позывной Север).

Бой состоял из трех раундов по две минуты и завершился вничью.



Реклама

Отметим, что Павел Кушниров добровольцем пошел служить в армию и воевал в составе 136-го батальона. Он получил тяжелые ранения, защищая страну от оккупантов на Бахмутском направлении.

А Михаил Дроботенко в 20 лет добровольно стал на защиту страны в 2014-м. Сначала был артиллеристом, впоследствии перевелся в спецподразделение. Полномасштабное вторжение россиян застал на Луганщине. Во время одного из боевых заданий потерял обе ноги из-за подрыва на мине.

Еще до завершения адаптации на протезах начал заниматься спортом. Вместе с другими ветеранами установил мировой рекорд на Международном фестивале Арнольда Шварценеггера. Ветеран войны также является вице-чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по пара-джиу-джитсу.

Кстати, в рамках вечера бокса во Дворце спорта также выступал 41-летний Виктор Постол, который получил пояс IBO International.