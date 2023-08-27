Победный танец. Усик и его команда зажгли на ринге после нокаута Дюбуа — видео
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и защитил чемпионские пояса в супертяжелом весе.
Триумф над британцем зарядил чемпиона, который со своей командой отпраздновал победу бодрым танцем прямо на ринге. Зрители были в восторге и вместе с украинцем радовались его победе.
Напомним, что Усик мощным нокаутом победил Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец сильным ударом попал украинцу ниже пояса. Впрочем, команда Даниэля считает, что удар был «чистым» и будет подавать протест на результат поединка.
Ранее появилась статистика ударов чемпионского боя Усик — Дюбуа.
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