Победный танец. Усик и его команда зажгли на ринге после нокаута Дюбуа — видео 27 августа, 09:12 Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и защитил чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Триумф над британцем зарядил чемпиона, который со своей командой отпраздновал победу бодрым танцем прямо на ринге. Зрители были в восторге и вместе с украинцем радовались его победе.

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Usyk and his team doing a victory dance #UsykDubois pic.twitter.com/T1YO1AyYpN — LiveFight (@LiveFight) August 26, 2023

Напомним, что Усик мощным нокаутом победил Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец сильным ударом попал украинцу ниже пояса. Впрочем, команда Даниэля считает, что удар был «чистым» и будет подавать протест на результат поединка.

Ранее появилась статистика ударов чемпионского боя Усик — Дюбуа.

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