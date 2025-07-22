За несколько часов до боя: появилось видео с вечеринки, из-за которой Дюбуа опоздал на реванш с Усиком

22 июля, 12:25
Поделиться:
Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Читайте также:
«Выдающийся чемпион»: отец Дюбуа после поражения от Усика назвал лучшего боксера в мире

Британский боксер прибыл на Уэмбли, где проходил реванш, с опозданием. Как оказалось, отец Дюбуа Стэн устроил дома вечеринку.

В сети появилось видео, на котором видны гости и сам Дюбуа, которые развлекаются за несколько часов доя боя. Видео было опубликовано рэпером Чарльзом Окочей.

Реклама

Британский ведущий спортивного шоу на TalkSport Саймон Джордан рассказал, как проходила вечеринка.

«Перед самым боем отец Дюбуа устроил дома вечеринку. 50, 60, 70 человек, которых он даже не знает. И Даниэль должен был уехать куда-то, потому что никого не знает.

Потом — уже на арене — кто-то требует, чтобы этих всех гостей пустили внутрь. Охране говорят: мол, если эта группа не зайдет — Даниэль не будет драться".

Читайте также:
«Мой народ хотел этой победы»: Усик обратился к Дюбуа после реванша

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее промоутер Дюбуа назвал причину, почему украинец нокаутировал британца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Даниэль Дюбуа Александр Усик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies