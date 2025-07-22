За несколько часов до боя: появилось видео с вечеринки, из-за которой Дюбуа опоздал на реванш с Усиком

В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе .

Британский боксер прибыл на Уэмбли, где проходил реванш, с опозданием. Как оказалось, отец Дюбуа Стэн устроил дома вечеринку.

В сети появилось видео, на котором видны гости и сам Дюбуа, которые развлекаются за несколько часов доя боя. Видео было опубликовано рэпером Чарльзом Окочей.

Британский ведущий спортивного шоу на TalkSport Саймон Джордан рассказал, как проходила вечеринка.

«Перед самым боем отец Дюбуа устроил дома вечеринку. 50, 60, 70 человек, которых он даже не знает. И Даниэль должен был уехать куда-то, потому что никого не знает.

Потом — уже на арене — кто-то требует, чтобы этих всех гостей пустили внутрь. Охране говорят: мол, если эта группа не зайдет — Даниэль не будет драться".

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

