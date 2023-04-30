Очень подлый нокаут. В ответ на приветствие боксер получил удар в челюсть — видео

30 апреля, 14:26
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Сантана бьет Джеймерсона (Фото:Скриншот)

Сантана бьет Джеймерсона (Фото:Скриншот)

В Штатах скандалом завершился вечер бокса. Один из боксеров грубо нокаутировал соперника уже в первой атаке.

В поединке легкого веса встретились Джейсон Сантана и Кеннет Джеймерсон. Как только прозвучал сигнал к началу боя, боксеры пошли в центр ринга. Джеймерсон протянул руку, чтобы поприветствовать соперника, но тот воспользовался моментом и нанес два мощных удара в голову. Не ожидая такой подлости, Кеннет очутился в глубоком нокауте.

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Такой грязный трюк не понравился болельщикам, хотя формально все было по правилам.

https://twitter.com/TimBoxeo/status/1652463916545351681

Ранее мы писали, что легендарный боксер Флойд Мейвезер проведет бой с внуком главаря мафии.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Нокаут

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