В ночь на 8 ноября в Лейкленде, штат Флорида местный боксер полусреднего веса Деланте Джонсон (17−0, 8 КО) одержал впечатляющую победу над пуэрториканцем Никлаусом Флазом (15−3, 10 КО).

В четвертом раунде 27-летний американец одним ударом снес соперника с ног. Боксер из Пуэрто-Рико после такого даже нашел силы подняться, но это дало возможность Деланте лишь продолжить избиение на ринге. За несколько секунд до конца раунда случился второй нокдаун. Флауз снова стремился продолжить бой, хотя едва держался на ногах. В конце концов, рефери решил досрочно остановить поединок.

Отметим, что Деланте Джонсон является чемпионом молодежного чемпионата мира 2016 года и бронзовым призером Панамериканских игр-2019. В составе сборной США он дошел до четвертьфинала на Олимпиаде-2020 в Токио.

