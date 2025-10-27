Поблагодарил за защиту. Усик посетил раненых бойцов бригады Лють — видео

27 октября, 15:45
Поделиться:
Александр Усик — непобедимый украинский боксер (Фото: AP/Hassan Ammar)

Александр Усик — непобедимый украинский боксер (Фото: AP/Hassan Ammar)

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24−0, 15 КО) посетил бойцов объединенной штурмовой бригады Лють Национальной полиции, которые проходят реабилитацию после ранений.

Читайте также:
«Перестанет слушать глупых членов команды». Бывший промоутер Усика откровенно высказался о карьере украинца

Боксер пообщался также с бойцами стрелковых подразделений Нацполиции, которые восстанавливаются после выполнения боевых задач на передовой. Александр ответил на вопросы всех военных, раздал автографы, а затем сделал совместные фото и поблагодарил за защиту.

Реклама

«Такие встречи — это не просто событие, а важный момент для каждого бойца. Когда легенды спорта поддерживают защитников лично — это придает сил и веры. Ведь каждый из них — чемпион на своем фронте!», — говорится в сообщении.

«Благодаря таким людям как вы, Украина стоит и выстоит. Поэтому от себя и своей семьи, спасибо Вам!», — отметил Усик.

Читайте также:
Против Уордли за четыре пояса. Когда и где состоится следующий бой Усика — заявление промоутера

Напомним, этим летом украинский боксер во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа в Лондоне.

На этих выходных в столице Англии определился следующий обязательный претендент на пояс Усика.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Александр Усик Бокс Война России против Украины Ярость Военные Реабилитация Нацполиция

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies