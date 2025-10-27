Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24−0, 15 КО) посетил бойцов объединенной штурмовой бригады Лють Национальной полиции, которые проходят реабилитацию после ранений.

Боксер пообщался также с бойцами стрелковых подразделений Нацполиции, которые восстанавливаются после выполнения боевых задач на передовой. Александр ответил на вопросы всех военных, раздал автографы, а затем сделал совместные фото и поблагодарил за защиту.

Реклама

«Такие встречи — это не просто событие, а важный момент для каждого бойца. Когда легенды спорта поддерживают защитников лично — это придает сил и веры. Ведь каждый из них — чемпион на своем фронте!», — говорится в сообщении.

«Благодаря таким людям как вы, Украина стоит и выстоит. Поэтому от себя и своей семьи, спасибо Вам!», — отметил Усик.