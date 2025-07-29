«Узнал уже после события». Усик удивил автора песни Ave Maria, под которую вышел на бой с Дюбуа — видео

29 июля, 19:45
Александр Усик (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Томми Профитт, автор песни Ave Maria, отреагировал на выход украинского боксера Александра Усика на бой с британцем Даниэлем Дюбуа под его композицию.

https://www.youtube.com/watch?v=K00cjwe2nRg&ab_channel=MEGOGO%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2

Музыкант признался, что был удивлен выбором Усика и узнал об этом только после боя, сообщает Tribuna.com.

«Я вообще не слышал об этом до самого боя — об этом узнал уже после события, когда получил сотни комментариев на YouTube от людей, которые нашли песню благодаря эпическому выходу Усика. Я быстро все проверил и понял, что произошло на стадионе Уэмбли. Для меня это большая честь! Это невероятно.

Это самая большая радость в моей жизни — видеть, как мои песни используют в таких моментах. Будь то трейлеры к фильмам, эмоциональные сцены в сериалах, или выход Усика в ринг — все это вдохновляет и превращается в саундтрек к жизни. Именно ради таких моментов я создаю музыку, — рассказал Профитт.

В ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, нокаутировав Дюбуа в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Паркера и Усика.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Александр Усик Бокс Даниэль Дюбуа

