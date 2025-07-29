Томми Профитт, автор песни Ave Maria, отреагировал на выход украинского боксера Александра Усика на бой с британцем Даниэлем Дюбуа под его композицию.

Музыкант признался, что был удивлен выбором Усика и узнал об этом только после боя, сообщает Tribuna.com.

«Я вообще не слышал об этом до самого боя — об этом узнал уже после события, когда получил сотни комментариев на YouTube от людей, которые нашли песню благодаря эпическому выходу Усика. Я быстро все проверил и понял, что произошло на стадионе Уэмбли. Для меня это большая честь! Это невероятно.

Реклама

Читайте также: Усик с женой устроил романтический фотосет на побережье Испании

Это самая большая радость в моей жизни — видеть, как мои песни используют в таких моментах. Будь то трейлеры к фильмам, эмоциональные сцены в сериалах, или выход Усика в ринг — все это вдохновляет и превращается в саундтрек к жизни. Именно ради таких моментов я создаю музыку, — рассказал Профитт.

В ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, нокаутировав Дюбуа в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Паркера и Усика.