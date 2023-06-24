Фауст возвращается. Украинский боксер проведет бой в Лас-Вегасе во время крутого шоу 24 июня, 11:54 Виктор Выхрист (Фото:Скриншот)

Виктор Выхрист узнал имя своего следующего соперника, в конце июля он встретится с Гургеном Оганесяном.



В феврале этого года Выхрист потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Он неожиданно уступил кубинцу Ленье Перо.

Теперь Фауст, как называют украинца в боксерском мире, хочет побыстрее закрыть то поражение. 29 июля в Лас-Вегасе Выхрист выступит в андеркарде вечера бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира между обладателем поясов по версиям WBC, WBA и IBF в полусредней весовой категории Эрролом Спенсом и обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.

Видео дня

Бой Выхриста против 25-летнего армянского боксера Гургена Оганесяна будет открывать шоу.

На профессиональном уровне Оганесян дебютировал осенью 2021 года. С тех пор провел 4 поединка, одержав 4 победы (все нокаутом). У Выхриста — 11 побед (7 нокаутом) и 1 поражение.

В рейтинге BoxRec Оганесян занимает 59 место, а у Выхриста — 61-е.

Напомним, что другой украинский боксер Александр Усик свой следующий бой проведет против обязательного претендента Даниэля Дюбуа.