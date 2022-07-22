«Мы выстоим и победим!». Виталий Кличко получил престижную награду за мужество и посвятил ее украинцам

22 июля, 14:49
Виталий Кличко после завершения спортивной карьеры ушел в политику (Фото:kyivcity.gov.ua)

Виталий Кличко после завершения спортивной карьеры ушел в политику (Фото:kyivcity.gov.ua)

Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко стал лауреатом престижной награды имени Артура Эша за мужество, которую вручает комитет ESPY Awards спортсменам, достигшим значительных успехов и вне спортивной карьеры.

Об этом сообщает официальный сайт братьев Кличко.

Церемония награждения состоялась в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе (США).

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Кличко не присутствовал на церемонии, поскольку находится в Киеве. От имени украинца награду получил известный актер и реслер Дуэйн Джонсон.

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Бой между Льюисом и Кличко состоялся в 2003 году (Фото:Ленокс Льюис via Instagram) «Участвует в самой большой битве в жизни». Знаменитый Ленокс Льюис выразил восхищение Виталием Кличко в годовщину их легендарного боя

«Получить эту награду — большая честь для меня. Убежден, что это признание храбрости и несокрушимости украинского народа, который смело противостоит российскому агрессору.

Это награда любому, кто защищает независимость и свободу Украины. Украинцы показали, что не станут на колени. Мы выстоим и победим!" — прокомментировал присуждение награды Виталий Кличко.

Во время мероприятия организаторы показали документальный фильм об украинской легенде бокса.

Ранее награду за мужество имени Артура Эша получал боксер Мохаммед Али.

Ранее сообщалось, что Виталия Кличко включили в Зал славы бокса.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Киев Бокс Виталий Кличко

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