«Это может скоро произойти»: Владимиру Кличко нашли соперника

27 июля, 09:55
Владимир Кличко — легенда бокса (Фото: УНИАН)

Спенсер Браун, менеджер временного чемпиона мира по версии WBC Агита Кабаэла (26−0, 18 КО) рассказал, что его клиент может провести поединок с легендарным Владимиром Кличко.

Читайте также:
Владимир Кличко победно вернется в бокс при одном условии — известный тренер сделал заявление

Об этом менеджер немца рассказал в интервью для Sport.de.

«Он [Кличко] имеет это в виду, возможно, хочет снова драться. Он не должен, но думает об этом.

Представляете, сколько билетов бы продал бой между Кличко и Кабаэлом? Это невероятный бой и это не фантастика, это может скоро произойти", — сказал Браун.

Реклама

Также менеджер немца сообщил, что в ближайшие дни он поговорит с Владимиром и его бывшим промоутером Томом Леффлером.

Напомним, что Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году после поражения нокаутом от Энтони Джошуа.

Ранее Владимир впервые заговорил о возможном камбэке. А его бывший тренер Али Башир рассказал, что Кличко верит в победу над Тайсоном Фьюри.

Кстати, ранее непобедимый Кабаел бросил вызов Усику.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Владимир Кличко Бокс Спорт Бой

