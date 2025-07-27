«Это может скоро произойти»: Владимиру Кличко нашли соперника
Владимир Кличко — легенда бокса (Фото: УНИАН)
Спенсер Браун, менеджер временного чемпиона мира по версии WBC Агита Кабаэла (26−0, 18 КО) рассказал, что его клиент может провести поединок с легендарным Владимиром Кличко.
Об этом менеджер немца рассказал в интервью для Sport.de.
«Он [Кличко] имеет это в виду, возможно, хочет снова драться. Он не должен, но думает об этом.
Представляете, сколько билетов бы продал бой между Кличко и Кабаэлом? Это невероятный бой и это не фантастика, это может скоро произойти", — сказал Браун.
Также менеджер немца сообщил, что в ближайшие дни он поговорит с Владимиром и его бывшим промоутером Томом Леффлером.
Напомним, что Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году после поражения нокаутом от Энтони Джошуа.
Ранее Владимир впервые заговорил о возможном камбэке. А его бывший тренер Али Башир рассказал, что Кличко верит в победу над Тайсоном Фьюри.
