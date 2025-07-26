Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский верит, что 49-летний экс-чемпион Владимир Кличко, в случае возобновления карьеры, может даже победить, если будет драться со своими ровестниками.

«У каждого боксера было свое время, у Владимира — также. Оба брата — настоящие великие чемпионы.

Сейчас часто говорят, что эпоха не та, что вот Майк Тайсон на пике всех бы победил… Некоторые даже говорят, что Усик слабый, но он уже перебил всю элиту дивизиона дважды.

Реклама

Не стоит сравнивать разные эпохи — в каждой были свои великие чемпионы.

Вопрос лишь в мотивации Владимира. Но я знаю, что он не прекращает тренировки. Учитывая его опыт и мастерство, даже если вернется — стыдно ему точно не будет.

А если он будет драться со сверстниками — здесь я смело ставлю на Володю. Он настоящий боец и еще может доказать, что «порох в пороховницах» не выветрился", — рассказал Лоивский в комментарии для Sport-express.ua.

Напомним, в 2017 году Кличко-младший проиграл Энтони Джошуа и завершил карьеру.

Ранее Владимир впервые заговорил о возможном камбэке. А его бывший тренер Али Башир рассказал, что Кличко верит в победу над Тайсоном Фьюри.