Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО), прокомментировал слухи о возвращении бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко в ринг.

По словам промоутера, 49-летний украинец находится в отличной форме и может вернуться в бокс, например, для боя с Тайсоном Фьюри.

«Это 100% правда, что такие слухи ходят. Что касается того, произойдет ли это и насколько это реалистично — можем вместе поразмыслить по этому поводу.

Реклама

Первое — Владимиру в следующем году 50, но с 2017 он не тренировался только 3 дня, когда война началась. Потому он действительно находится в феноменальной форме. Есть вещи, которые в его карьере не завершены. К примеру, реванш с Тайсоном Фьюри так и не состоялся.

Есть рекорд — Джордж Форман, ныне уже усопший, — стал чемпионом мира в 45 лет. Этот рекорд держится очень долго. И здесь у Владимира, будучи в такой форме, есть шанс. Это история. Это круто. Так что будем держать кулаки", — сказал Красюк для Okay Eva.

Последний бой Владимир провел в апреле 2017 года, досрочно проиграв Джошуа.

Если Кличко выиграет пояс, то он станет самым возрастным чемпионом мира. Сейчас этот рекорд принадлежит легендарному Джорджу Форману, который победил Майкла Мурера в 1994-м в возрасте 45 лет.

Отметим, что промоутер Красюк объяснил, почему внезапно покинул Усика после 12 лет сотрудничества.