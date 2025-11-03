«Есть незавершенные вещи»: промоутер рассказал, вернется ли Кличко в бокс — выбрал соперника для украинца

3 ноября, 10:06
Поделиться:
Владимир Кличко может вернуться в бокс (Фото: instagram.com/klitschko)

Владимир Кличко может вернуться в бокс (Фото: instagram.com/klitschko)

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО), прокомментировал слухи о возвращении бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко в ринг.

Читайте также:
«Усик не вечен»: отец Фьюри назвал боксера, который может нокаутировать украинца

По словам промоутера, 49-летний украинец находится в отличной форме и может вернуться в бокс, например, для боя с Тайсоном Фьюри.

«Это 100% правда, что такие слухи ходят. Что касается того, произойдет ли это и насколько это реалистично — можем вместе поразмыслить по этому поводу.

Реклама

Первое — Владимиру в следующем году 50, но с 2017 он не тренировался только 3 дня, когда война началась. Потому он действительно находится в феноменальной форме. Есть вещи, которые в его карьере не завершены. К примеру, реванш с Тайсоном Фьюри так и не состоялся.

Есть рекорд — Джордж Форман, ныне уже усопший, — стал чемпионом мира в 45 лет. Этот рекорд держится очень долго. И здесь у Владимира, будучи в такой форме, есть шанс. Это история. Это круто. Так что будем держать кулаки", — сказал Красюк для Okay Eva.

Читайте также:
Обратился к Кличко: Усик признался, планирует ли идти в мэры Киева

Последний бой Владимир провел в апреле 2017 года, досрочно проиграв Джошуа.

Если Кличко выиграет пояс, то он станет самым возрастным чемпионом мира. Сейчас этот рекорд принадлежит легендарному Джорджу Форману, который победил Майкла Мурера в 1994-м в возрасте 45 лет.

Отметим, что промоутер Красюк объяснил, почему внезапно покинул Усика после 12 лет сотрудничества.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Владимир Кличко Александр Красюк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies