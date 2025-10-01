«Это имело большое значение»: Владимир Кличко признался, жалеет ли, что не провел реванш с Джошуа
Энтони Джошуа и Владимир Кличко перед боем в 2017-м (Фото: Энтони Джошуа/X)
29 апреля 2017 года в титульном бою украинский боксер Владимир Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде.
А 3 августа легенда бокса объявил о завершении профессиональной карьеры в 41 год, приняв решение не проводить реванш с Эй Джеем.
Недавно Кличко-младший подтвердил, что имел возможность провести второй бой с британцем после поражения, но он принял другое решение, о котором сейчас не жалеет.
«Да, в контракте был пункт о реванше. Знаете почему он не прошел? Тогда мне пришлось принимать много решений, и я не могу рассказать обо всем, что происходило за кулисами. Но на тот момент это было правильным выбором — понять это можно только со временем. Когда закрываются одни двери, открываются другие. Это имело большое значение не только для моей карьеры, но и для жизни в целом», — сказал Владимир на Ютуб канале Норм.подкаст.
Напомним, что Кличко-младший в свое время был чемпионом WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе. В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира единогласным решением судей. Тогда на кону стояли все титулы украинца.
