«Это имело большое значение»: Владимир Кличко признался, жалеет ли, что не провел реванш с Джошуа

А 3 августа легенда бокса объявил о завершении профессиональной карьеры в 41 год, приняв решение не проводить реванш с Эй Джеем.

Недавно Кличко-младший подтвердил, что имел возможность провести второй бой с британцем после поражения, но он принял другое решение, о котором сейчас не жалеет.



«Да, в контракте был пункт о реванше. Знаете почему он не прошел? Тогда мне пришлось принимать много решений, и я не могу рассказать обо всем, что происходило за кулисами. Но на тот момент это было правильным выбором — понять это можно только со временем. Когда закрываются одни двери, открываются другие. Это имело большое значение не только для моей карьеры, но и для жизни в целом», — сказал Владимир на Ютуб канале Норм.подкаст.

Напомним, что Кличко-младший в свое время был чемпионом WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе. В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира единогласным решением судей. Тогда на кону стояли все титулы украинца.

Ранее Владимир впервые заговорил о возможном камбэке. А его бывший тренер Али Башир рассказал, что Кличко верит в победу над Тайсоном Фьюри.