«Неисправимая моральная ошибка». Владимир Кличко раскритиковал решение боксерской ассоциации вернуть к боям россиян и белорусов 16 декабря, 12:13 Владимир Кличко считает решение WBA неправильным (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) вернуть российских и белорусских боксеров в рейтинги организации.

Кличко выступил с критикой в адрес WBA, позволившей российским и белорусским боксерам снова участвовать в поединках, опубликовав видеообращение в своем аккаунте в Twitter.

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«Бокс требует больше прозрачности, а не жадности. Сотрудничество WBA и IBA — это пятно на репутации благородного искусства. Решение восстановить российских и белорусских боксеров — неисправимая моральная ошибка. Нет никакого совпадения в том, что МОК отставил в силе отстранение бокса от Олимпиады-2028. Боксу нужна одна большая чистка», — сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что WBA разрешила проводить бои с участием россиян и белорусов под своей эгидой и восстановила представителей стран-агрессоров в рейтингах на тех местах, где они находились до их исключения.

Перед этим Международная федерация бокса (IBA) также допустила россиян и белорусов к участию в турнирах, несмотря на войну в Украине.

