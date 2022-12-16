«Неисправимая моральная ошибка». Владимир Кличко раскритиковал решение боксерской ассоциации вернуть к боям россиян и белорусов

16 декабря, 12:13
Поделиться:
Владимир Кличко считает решение WBA неправильным (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Владимир Кличко считает решение WBA неправильным (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) вернуть российских и белорусских боксеров в рейтинги организации.

Кличко выступил с критикой в адрес WBA, позволившей российским и белорусским боксерам снова участвовать в поединках, опубликовав видеообращение в своем аккаунте в Twitter.

Видео дня

«Бокс требует больше прозрачности, а не жадности. Сотрудничество WBA и IBA — это пятно на репутации благородного искусства. Решение восстановить российских и белорусских боксеров — неисправимая моральная ошибка. Нет никакого совпадения в том, что МОК отставил в силе отстранение бокса от Олимпиады-2028. Боксу нужна одна большая чистка», — сказал Кличко.

https://twitter.com/Klitschko/status/1603420820034015233?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1603420820034015233%7Ctwgr%5E1205899643f4b1d1ab8f739f6a85414e299b158b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsportarena.com%2Fuk%2Fboxing%2Fvolodimir-klichko-rishennya-wba-povernuti-rosiyan-ta%2F

Ранее сообщалось, что WBA разрешила проводить бои с участием россиян и белорусов под своей эгидой и восстановила представителей стран-агрессоров в рейтингах на тех местах, где они находились до их исключения.

Перед этим Международная федерация бокса (IBA) также допустила россиян и белорусов к участию в турнирах, несмотря на войну в Украине.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Владимир Кличко Бокс WBA

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X