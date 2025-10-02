Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на информацию СМИ о том, что он будет баллотироваться на пост президента любительского бокса World Boxing.

На странице в Инстаграме 49-летний легендарный боксер сообщил, действительно ли он является одним из претендентов на эту должность.

«После обмена информацией с World Boxing, я не являюсь кандидатом на должность президента WB, по крайней мере сейчас», — написал Кличко в сторис.

Отметим, нынешний президент World Boxing Борис ван дер Уорст объявил, что не будет баллотироваться на второй срок. Среди известных кандидатов есть бывший чемпион мира, а сейчас президент НОК Казахстана Геннадий Головкин и глава Федерации бокса Греции Харис Мариолис. Выборы состоятся в ноябре.

Напомним, что World Boxing была создана в 2023 году после того, как Международная ассоциация бокса (IBA) под руководством путиниста Умара Кремлева окончательно потеряла признание Международного олимпийского комитета из-за коррупционных скандалов, проблем с управлением и финансами.

World Boxing получила временное признание МОК и будет заниматься организацией боксерских соревнований на Олимпиаде-2028.

Добавим, что 49-летний Кличко последний бой провел в апреле 2017-го, досрочно проиграв Энтони Джошуа. Ранее Владимир намекнул на возможное возобновление карьеры.