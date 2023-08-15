Колоссальная помощь. Владимир Кличко посетил воинов ВСУ на передовой — видео

15 августа, 19:02
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Владимир Кличко на передовой (Фото:kyiv.klichko.org)

Владимир Кличко на передовой (Фото:kyiv.klichko.org)

Легендарный украинский боксер отправился на восток Украины, чтобы оказать помощь соотечественникам в войне против российских оккупантов.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева, Виталий Кличко поделился подробностями поездки своего брата.

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«Владимир уже не первый раз несколько дней провел на востоке Украины, где посетил наших защитников на передовой. Побывал в шести бригадах, пообщался с бойцами, поддержал их. А также передал то, что просили защитники.

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kyiv.klichko.org
Фото: kyiv.klichko.org
kyiv.klichko.org
Фото: kyiv.klichko.org

В частности, Володя сам закупил 4 больших уникальных дрона для выполнения специальных задач. А также отвез помощь, которую привлекли от благотворителей: более 60 FPV-дронов (дронов-камикадзе), полтора десятка дронов-разведчиков Mavic, тепловизоры, более сотни индивидуальных турникетов SAM и турникеты узловые и тазовые шины для медицинских служб на фронте.

kyiv.klichko.org
Фото: kyiv.klichko.org

Наши защитники держатся в ежедневных ожесточенных боях, под постоянными обстрелами, в жару и дождь. Теряют собратьев и получают ранения. Но уверяют, что духом не падают, будут уничтожать и дальше врага и освобождать нашу страну от агрессора", — говорится в посте.

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Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Владимир Кличко Бокс Виталий Кличко Война в Украине Война России против Украины

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