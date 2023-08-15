Колоссальная помощь. Владимир Кличко посетил воинов ВСУ на передовой — видео 15 августа, 19:02 Владимир Кличко на передовой (Фото:kyiv.klichko.org)

Легендарный украинский боксер отправился на восток Украины, чтобы оказать помощь соотечественникам в войне против российских оккупантов.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева, Виталий Кличко поделился подробностями поездки своего брата.

«Владимир уже не первый раз несколько дней провел на востоке Украины, где посетил наших защитников на передовой. Побывал в шести бригадах, пообщался с бойцами, поддержал их. А также передал то, что просили защитники.

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Фото: kyiv.klichko.org

Фото: kyiv.klichko.org

В частности, Володя сам закупил 4 больших уникальных дрона для выполнения специальных задач. А также отвез помощь, которую привлекли от благотворителей: более 60 FPV-дронов (дронов-камикадзе), полтора десятка дронов-разведчиков Mavic, тепловизоры, более сотни индивидуальных турникетов SAM и турникеты узловые и тазовые шины для медицинских служб на фронте.

Фото: kyiv.klichko.org

Наши защитники держатся в ежедневных ожесточенных боях, под постоянными обстрелами, в жару и дождь. Теряют собратьев и получают ранения. Но уверяют, что духом не падают, будут уничтожать и дальше врага и освобождать нашу страну от агрессора", — говорится в посте.

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