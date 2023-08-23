«Свободный мир и мирное будущее». Владимир Кличко поздравил украинцев с Днем Государственного флага — фото

23 августа, 19:05
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Владимир Кличко (Фото:Instagram)

Владимир Кличко (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира Владимир Кличко поздравил соотечественников с Днем Государственного флага, который отмечают 23 августа.

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В своем Twitter бывший боксер опубликовал пост, в котором написал, что украинский флаг символизирует сопротивление, свободу, свободный мир и мирное будущее.

«Сегодня в Украине День флага. Украинский флаг символизирует не только желтый и синий, но и свободу и жизнь, демократию и разнообразие.

Видео дня

Сопротивление и волю. Свободный мир и мирное будущее", — написал Кличко.

https://twitter.com/Klitschko/status/1694325679658049808
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Ранее Стаховский трогательно поздравил украинцев с Днем флага, вспомнив о Да Винчи.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Владимир Кличко Бокс День флага

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