«Продолжаем избивать»: Владимир Кличко красочно поздравил Усика с победой на характере в бою с Дюбуа

27 августа, 17:17
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21−0, 14 КО) победил Даниэля Дюбуа в поединке, который прошел во Вроцлаве (Польша).

Бывший чемпион Владимир Кличко поздравил соотечественника с досрочной победой.

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«Продолжаем избивать», — написал Кличко в Twitter.

Александр Усик добыл победу над Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Видео дня

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Напомним, на NV Спорт доступно видео лучших моментов титульного боя.

Ранее сообщалось, что Усик поставил ультиматум Фьюри после брутального нокаута Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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