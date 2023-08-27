«Продолжаем избивать»: Владимир Кличко красочно поздравил Усика с победой на характере в бою с Дюбуа
Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21−0, 14 КО) победил Даниэля Дюбуа в поединке, который прошел во Вроцлаве (Польша).
Бывший чемпион Владимир Кличко поздравил соотечественника с досрочной победой.
«Продолжаем избивать», — написал Кличко в Twitter.
Александр Усик добыл победу над Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.
Напомним, на NV Спорт доступно видео лучших моментов титульного боя.
Ранее сообщалось, что Усик поставил ультиматум Фьюри после брутального нокаута Дюбуа.