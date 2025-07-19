Праздничные подтягивания: Владимир Кличко эффектно поздравил своего брата с днем рождения — видео
Владимир Кличко поздравил своего брата Виталия с днем рождения (Фото: instagram.com/klitschko)
В субботу, 19 июля, легенда бокса и мэр Киева Виталий Кличко празднует свой 54-й день рождения.
Владимир Кличко поздравил своего брата с именинами.
Боксеры провели совместную тренировку, во время которой Владимир устроил перформанс.
Кличко-младший подтянулся 55 раз — по одному за каждый год и еще одно бонусное подтягивание.
«С днем рождения, брат!», — сказал Владимир.
Виталий был в восторге от выступления брата.
