Праздничные подтягивания: Владимир Кличко эффектно поздравил своего брата с днем рождения — видео

19 июля, 18:58
Владимир Кличко поздравил своего брата Виталия с днем рождения (Фото: instagram.com/klitschko)

В субботу, 19 июля, легенда бокса и мэр Киева Виталий Кличко празднует свой 54-й день рождения.

Владимир Кличко поздравил своего брата с именинами.

Боксеры провели совместную тренировку, во время которой Владимир устроил перформанс.

Кличко-младший подтянулся 55 раз — по одному за каждый год и еще одно бонусное подтягивание.

«С днем рождения, брат!», — сказал Владимир.

Виталий был в восторге от выступления брата.

Ранее бывший тренер Владимира Кличко назвал боксера, с которым украинец хочет провести бой.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Владимир Кличко Виталий Кличко

