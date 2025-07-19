Владимир Кличко поздравил своего брата Виталия с днем рождения (Фото: instagram.com/klitschko)

В субботу, 19 июля, легенда бокса и мэр Киева Виталий Кличко празднует свой 54-й день рождения.

Владимир Кличко поздравил своего брата с именинами.

Боксеры провели совместную тренировку, во время которой Владимир устроил перформанс.

Кличко-младший подтянулся 55 раз — по одному за каждый год и еще одно бонусное подтягивание.

Реклама

«С днем рождения, брат!», — сказал Владимир.

Виталий был в восторге от выступления брата.

Ранее бывший тренер Владимира Кличко назвал боксера, с которым украинец хочет провести бой.