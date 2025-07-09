Владимир Кличко поделился архивным фото, вспомнив свое золото на Олимпиаде

9 июля, 15:14
Поделиться:
Владимир Кличко — легенда бокса (Фото: instagram.com/klitschko)

Владимир Кличко — легенда бокса (Фото: instagram.com/klitschko)

Выдающийся украинский бывший боксер Владимир Кличко показал своим подписчикам новое фото.

Читайте также:
«Путинская Россия хочет нас сломать». Владимир Кличко гневно отреагировал на рекордный удар РФ по Киеву

На странице в Инстаграме наш спортсмен опубликовал пост, вспомнив свое выступление на Олимпийских играх-1996 в Атланте.

«Возвращение в Атланту, 1996 год.

Моя сила воли привела меня к моей огромной цели: золотой медали.

Реклама

Это научило меня силе иметь цель, быть сосредоточенным, решительным и игнорировать слова соперников. Действуйте. Вы — движущая сила!", — написал Владимир.

Напомним, что 4 августа 1996 года Кличко стал чемпионом Олимпийских игр в Атланте. В финале он одолел Паэа Вольфграмма из Тонга.

https://www.youtube.com/watch?v=OZ02k-Z-TUA&pp=ygUXa2xpdHNjaGtvIFBhZWEgV29sZmdyYW0%3D

На профессиональном ринге Владимир смог стать чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA в супертяжелом весе.

Отметим, что Кличко-младший последний бой провел в апреле 2017 года, досрочно проиграв Джошуа. После этого поединка он завершил карьеру, однако сейчас ожидается, что легенда бокса вернется на ринг.

Ранее Владимир Кличко впервые заговорил о возможном камбэке

Недавно мы писали, что в Лондоне Усик примет участие презентации мозаики Аллы Горской, которую россияне уничтожили в Мариуполе.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Владимир Кличко Бокс Олимпийские игры

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies