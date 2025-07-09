Владимир Кличко поделился архивным фото, вспомнив свое золото на Олимпиаде

На странице в Инстаграме наш спортсмен опубликовал пост, вспомнив свое выступление на Олимпийских играх-1996 в Атланте.

«Возвращение в Атланту, 1996 год.

Моя сила воли привела меня к моей огромной цели: золотой медали.

Это научило меня силе иметь цель, быть сосредоточенным, решительным и игнорировать слова соперников. Действуйте. Вы — движущая сила!", — написал Владимир.



Напомним, что 4 августа 1996 года Кличко стал чемпионом Олимпийских игр в Атланте. В финале он одолел Паэа Вольфграмма из Тонга.

На профессиональном ринге Владимир смог стать чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA в супертяжелом весе.

Отметим, что Кличко-младший последний бой провел в апреле 2017 года, досрочно проиграв Джошуа. После этого поединка он завершил карьеру, однако сейчас ожидается, что легенда бокса вернется на ринг.

