«Горжусь ими». Владимир Кличко восхитился героизмом защитников Мариуполя

16 мая, 17:25
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За карьеру Владимир Кличко провел 69 боев (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

За карьеру Владимир Кличко провел 69 боев (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Легенда мирового бокса украинец Владимир Кличко восхитился героизмом защитников Мариуполя.

Бывший чемпион мира опубликовал в Instagram фото одного из соотечественников, который продолжает удерживать оборону на заводе Азовсталь.

В комментарии к снимку Владимир написал: «Я горжусь нашими смелыми украинскими женщинами и мужчинами из Азовстали, которые страдают и борются за свою жизнь, свои семьи, свой город Мариуполь, свободу в Украине и за европейские ценности».

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https://www.youtube.com/embed/mW-gelty1q8

Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году после поражения от британца Энтони Джошуа.

За карьеру украинец провел 69 боев, одержал 64 победы и потерпел пять поражений.

Ранее Владимир вернулся в Украину после визита в Германию и посетил Бучу, где российские оккупанты устроили геноцид украинцев.

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Теги:   Владимир Кличко Бокс Мариуполь Азовсталь Оборона Мариуполя Фото

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