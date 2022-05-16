«Горжусь ими». Владимир Кличко восхитился героизмом защитников Мариуполя 16 мая, 17:25 Цей матеріал також доступний українською За карьеру Владимир Кличко провел 69 боев (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Легенда мирового бокса украинец Владимир Кличко восхитился героизмом защитников Мариуполя.



Бывший чемпион мира опубликовал в Instagram фото одного из соотечественников, который продолжает удерживать оборону на заводе Азовсталь.

В комментарии к снимку Владимир написал: «Я горжусь нашими смелыми украинскими женщинами и мужчинами из Азовстали, которые страдают и борются за свою жизнь, свои семьи, свой город Мариуполь, свободу в Украине и за европейские ценности».

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Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году после поражения от британца Энтони Джошуа.

За карьеру украинец провел 69 боев, одержал 64 победы и потерпел пять поражений.

Ранее Владимир вернулся в Украину после визита в Германию и посетил Бучу, где российские оккупанты устроили геноцид украинцев.



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