«Правда одна». Сиренко откровенно отреагировал на свое сенсационное поражение в андеркарде Усик — Дюбуа
Владислав Сиренко (Фото: b-1boxing.com)
Супертяжеловес Владислав Сиренко (22−1, 19 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Украинец уступил Соломону Дакресу в андеркарде мегафайта Усик — Дюбуа.
Сиренко считался безоговорочным фаворитом поединка, однако соперник «разгромил» его по версии судей — 99:91, 98:92, 99:92 в пользу Дакреса.
После боя Сиренко опубликовал пост в Instagram, подведя итоги неудачного для себя выступления. 30-летний украинец пообещал, что сделает выводы и вернется в лучшей форме.
«Вчера был не мой вечер. Я разочарован своим выступлением и искренне признаю: я не показал даже части того, на что способен.
Причины можно искать, оправдания — находить. Но правда одна: всю ответственность я беру на себя. Я сделаю глубокую работу над ошибками, разберу это поражение до мельчайших деталей и извлеку из него правильные уроки.
Я обязательно вернусь в ринг — совсем с другим огнем в глазах и другим настроением. Это еще не конец. Это начало нового пути. Спасибо вам за веру", — написал Сиренко в Instagram.
Отметим, что изначально Сиренко готовился к бою с Андреем Новицким. Однако тот получил разрыв крестообразных связок и не смог подраться с земляком.
В главном событии вечера бокса в Лондоне 19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.