Сиренко считался безоговорочным фаворитом поединка, однако соперник «разгромил» его по версии судей — 99:91, 98:92, 99:92 в пользу Дакреса.

После боя Сиренко опубликовал пост в Instagram, подведя итоги неудачного для себя выступления. 30-летний украинец пообещал, что сделает выводы и вернется в лучшей форме.

«Вчера был не мой вечер. Я разочарован своим выступлением и искренне признаю: я не показал даже части того, на что способен.

Причины можно искать, оправдания — находить. Но правда одна: всю ответственность я беру на себя. Я сделаю глубокую работу над ошибками, разберу это поражение до мельчайших деталей и извлеку из него правильные уроки.

Я обязательно вернусь в ринг — совсем с другим огнем в глазах и другим настроением. Это еще не конец. Это начало нового пути. Спасибо вам за веру", — написал Сиренко в Instagram.

Отметим, что изначально Сиренко готовился к бою с Андреем Новицким. Однако тот получил разрыв крестообразных связок и не смог подраться с земляком.

В главном событии вечера бокса в Лондоне 19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.