«Нас ждут испытания»: бывший тренер Усика назвал следующую звезду бокса из Украины

Специалист считает, что Сиренко станет следующей звездой бокса из Украины.

«Сейчас я сконцентрирован на Владиславе Сиренко. Я чувствую, что он — следующая большая звезда из Украины. Это лишь вопрос времени. Как говорится, нужно иметь правильного партнера для танцев».

Али Башир оценил поединок Владислава против британца Соломона Дакреса (9−1, 3 КО).

«У меня нет неуважения к этому молодому парню. Я отношусь к нему достаточно серьезно. Все, кто знают меня и знакомы с моими тренировками, знают, что я никого и ничего не воспринимаю как должное. Я сконцентрирован на этом парне, с которым мы будем биться. Я хочу выиграть этот бой в хорошем стиле.

Сиренко — это следующая звезда, следующий большой супертяжеловес, который выйдет на сцену. Впереди нас ждут некоторые испытания, но нет таких испытаний, которых мы избегаем. Мы готовы", — приводит слова тренера Seconds Out.

Бой Сиренко — Дакрес пройдет 19 июля в андеркарде реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Отметим, что Али Башир сделал прогноз на реванш украинца и британца.