«Он как мой дедушка». Внук легендарного Али сделал комплимент Усику и вспомнил о войне в Украине

Нико Али Уолш, внук легендарного боксера Мухаммеда Али, поделился мыслями об украинском супертяжеловесе Александре Усике перед его реваншем с Даниэлем Дюбуа .

Нико Али Уолш сравнил Усика со своим знаменитым дедушкой, сообщает Sky Sports.

«Усик — невероятный супертяж. Он как мой дедушка — рост 191 сантиметр. И это точно недостаток для супертяжелого дивизиона, все соперники были выше и крупнее Усика.

Он уже стал легендой. То, что он делает, важно, учитывая войну в его стране", — сказал Али Волш.

Реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился досрочной победой Александра в 9-м раунде.

Ранее сообщалось, что Усик прекратил сотрудничество с промоутером Красюком за месяц до поединка с Дюбуа.