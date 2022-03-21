«Они надирают ему зад». Легендарный американский промоутер шокирован борьбой украинцев против Путина 21 марта, 22:00 Цей матеріал також доступний українською Боб Арум и Василий Ломаченко (Фото:Боб Арум via Twitter)

Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался о героическом противостоянии украинской армии российскому вторжению.



Мнением о войне в центре Европы спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

«Я очень горжусь украинцами и тем, как они сгруппировались вместе против этого монстра. Я был маленьким мальчиком, когда Гитлер маршировал по Европе и захватывал одну страну за другой. Я думал, что этого уже не произойдет, но действия Путина постыдны.

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Я думаю, что все в мире в шоке от того, как украинцы борются против Путина. В этот момент они надирают ему зад", — сказал 90-летний промоутер.

Арум — глава компании Top Rank, он сотрудничает со звездным украинским боксером Василием Ломаченко.

Ранее бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко жестко высказался о войне с Россией.

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