«Сказал, что будет защищать Украину». Промоутер объяснил нежелание Ломаченко покидать страну ради чемпионского боя 25 марта, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Боб Арум и Василий Ломаченко (Фото:Боб Арум via Twitter)

Промоутер Боб Арум объяснил нежелание украинского боксера Василия Ломаченко покидать родную страну во время войны ради чемпионского боя с австралийцем Джорджем Камбососом.



Информацией спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

«Все было сделано. Эгис, менеджер Ломаченко, связался с министром спорта Украины. Он получил специальное разрешение, чтобы Ломаченко выехал, несмотря на то, что в его возрасте нельзя выехать, и устроил этот титульный бой в Австралии.

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Но Ломаченко отказался уезжать. Он сказал, что ему без разницы, кто выдал разрешение, что он будет сражаться, чтобы защищать свою страну", — сказал Арум.

Бой Ломаченко и Камбососа был запланирован на 5 июня 2022 года в Австралии. Предполагается, что заменить Василия в поединке с Джорджем сможет американец Дэвин Хэйни.

Сообщалось, что Ломаченко и другой звездный украинский боксер Александр Усик, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к поединкам.