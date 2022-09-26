«Надеюсь, долго не протянешь, как и твой братец». Украинский боксер обратился к российскому бойцу MMA, который готов уйти на войну 26 сентября, 14:15 Ранее Безус с иронией высказался об объявленной в России частичной мобилизации (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву, который готов уйти на войну.



Ранее чемпион AMC Fight Nights в среднем весе рассказал, что он получил повестку из военкомата и не будет уклоняться от нее.

Минеев признался, что служил десантником, а такого рода военных, по его мнению, в РФ осталось очень мало.

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Не повлиял на решение Владимира и тот факт, что на войне в Украине уже погиб его родной брат Петр.

Позже на заявление российского бойца отреагировал Безус. В сторис Instagram он опубликовал фото Минеева.

В комментарии к снимку Дмитрий написал: «Твой брат крякнул в первую неделю войны. Надеюсь, ты тоже долго не протянешь, если посмеешь сделать, как твой братец».

Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Ранее Безус с иронией высказался об объявленной в России частичной мобилизации.

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