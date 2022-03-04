Зарядили позитивом в непростой ситуации. Братья Кличко посетили киевское метро — видео
Виталий и Владимир Кличко (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)
Бывшие боксеры братья Виталий и Владимир Кличко посетили киевское метро, где прячутся люди от обстрелов российской армии.
Видео с визитом легенд мирового спорта в столичную подземку опубликовал младший из них в Instagram.
В ролике показано, как братья Кличко, старший из которых ныне является мэром Киева, поддерживали людей в непростое для всех украинцев время.
Владимир обнимал окружающих и фотографировался с ними. Также братья сделали совместный кадр с присутствующими в метро людьми.
«Побывали в убежище на одной из станций киевского метро», — написал Владимир в комментарии к посту.
Ранее Кличко-младший призвал граждан Европы поддержать Украину благотворительными взносами.
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