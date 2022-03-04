Зарядили позитивом в непростой ситуации. Братья Кличко посетили киевское метро — видео 4 марта, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Виталий и Владимир Кличко (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Бывшие боксеры братья Виталий и Владимир Кличко посетили киевское метро, где прячутся люди от обстрелов российской армии.



Видео с визитом легенд мирового спорта в столичную подземку опубликовал младший из них в Instagram.

В ролике показано, как братья Кличко, старший из которых ныне является мэром Киева, поддерживали людей в непростое для всех украинцев время.

Владимир обнимал окружающих и фотографировался с ними. Также братья сделали совместный кадр с присутствующими в метро людьми.

«Побывали в убежище на одной из станций киевского метро», — написал Владимир в комментарии к посту.

Ранее Кличко-младший призвал граждан Европы поддержать Украину благотворительными взносами.

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