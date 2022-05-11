«Ты не поверишь, но я не сошел с ума». Украинский боксер обратился к воевавшему во Второй мировой войне прадеду
На профессиональном ринге Бурсак провел 44 боя (Фото:maks_bursak/Instagram)
Украинский боксер Максим Бурсак трогательно обратился к своему воевавшему во Второй мировой войне прадеду.
Письмо своему предку 37-летний киевлянин написал в сторис Instagram.
«Дед! Ты не поверишь. Твой правнук спасается в Германии от русских. Немцы спасают евреев, переживших Холокост. Американцы открыли ленд-лиз. Русские бомбят Одессу, Киев, Харьков! А твоя родина — Херсонская область — находится под оккупацией.
Дед! Я не сошел с ума. Что-то мне подсказывает, что ты не за это воевал… И прости! Для меня больше нет 9 мая. У меня будет другой День победы!" - написал Максим.
На профессиональном ринге Бурсак провел 44 боя, одержал 36 побед и потерпел шесть поражений. Два поединка свел к ничьей.
Ранее звезда мирового бокса украинец Василий Ломаченко почтил память погибшего родственника во Второй мировой войне.
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