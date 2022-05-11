«Ты не поверишь, но я не сошел с ума». Украинский боксер обратился к воевавшему во Второй мировой войне прадеду

11 мая, 14:01
Цей матеріал також доступний українською
На профессиональном ринге Бурсак провел 44 боя (Фото:maks_bursak/Instagram)

На профессиональном ринге Бурсак провел 44 боя (Фото:maks_bursak/Instagram)

Украинский боксер Максим Бурсак трогательно обратился к своему воевавшему во Второй мировой войне прадеду.

Письмо своему предку 37-летний киевлянин написал в сторис Instagram.

«Дед! Ты не поверишь. Твой правнук спасается в Германии от русских. Немцы спасают евреев, переживших Холокост. Американцы открыли ленд-лиз. Русские бомбят Одессу, Киев, Харьков! А твоя родина — Херсонская область — находится под оккупацией.

Видео дня
Читайте также:
Новая жертва войны? Беринчик показал свой побитый автомобиль — фото

Дед! Я не сошел с ума. Что-то мне подсказывает, что ты не за это воевал… И прости! Для меня больше нет 9 мая. У меня будет другой День победы!" - написал Максим.

Максим Бурсак via Instagram
Фото: Максим Бурсак via Instagram

На профессиональном ринге Бурсак провел 44 боя, одержал 36 побед и потерпел шесть поражений. Два поединка свел к ничьей.

Ранее звезда мирового бокса украинец Василий Ломаченко почтил память погибшего родственника во Второй мировой войне.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Российская агрессия Вторая мировая война Военное вторжение Война в Украине

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X