«Ты не поверишь, но я не сошел с ума». Украинский боксер обратился к воевавшему во Второй мировой войне прадеду 11 мая, 14:01 Цей матеріал також доступний українською На профессиональном ринге Бурсак провел 44 боя (Фото:maks_bursak/Instagram)

Украинский боксер Максим Бурсак трогательно обратился к своему воевавшему во Второй мировой войне прадеду.



Письмо своему предку 37-летний киевлянин написал в сторис Instagram.

«Дед! Ты не поверишь. Твой правнук спасается в Германии от русских. Немцы спасают евреев, переживших Холокост. Американцы открыли ленд-лиз. Русские бомбят Одессу, Киев, Харьков! А твоя родина — Херсонская область — находится под оккупацией.

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Дед! Я не сошел с ума. Что-то мне подсказывает, что ты не за это воевал… И прости! Для меня больше нет 9 мая. У меня будет другой День победы!" - написал Максим.

Фото: Максим Бурсак via Instagram

На профессиональном ринге Бурсак провел 44 боя, одержал 36 побед и потерпел шесть поражений. Два поединка свел к ничьей.

Ранее звезда мирового бокса украинец Василий Ломаченко почтил память погибшего родственника во Второй мировой войне.

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