«Намного больше». Звезда украинского бокса рассказал, сколько потерял денег из-за войны 8 ноября, 10:06 На профессиональном ринге Гвоздик провел 18 боев (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Звезда украинского бокса Александр Гвоздик рассказал о своих финансовых потерях из-за войны.



О понесенных убытках бывший чемпион мира в полутяжелом весе сообщил в интервью YouTube-каналу Тайк Майсон.

«Считал ли свои убытки из-за войны? Скажу так, много денег. Да, намного больше 100 тысяч долларов», — сказал Александр.

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На профессиональном ринге Гвоздик провел 18 боев, одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

Единственный проигрыш украинцу нанес россиянин Артур Бетербиев в октябре 2019 года. После того поединка Александр ушел из бокса.

Летом текущего года Гвоздик заявил о желании возобновить карьеру. Позже он признался, что главной мотивацией для возвращения у него являются деньги.