Владимир Кличко — о 100 днях войны с Россией: «Я видел зло, которое никогда не забуду» 3 июня, 15:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир выразил уверенность, что украинцы смогут остановить эту войну (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Легенда мирового бокса Владимир Кличко высказался о первых 100 днях войны против России.

Промежуточные итоги агрессии со стороны РФ бывший чемпион мира подвел в Instagram.

«Прошло 100 дней с начала незаконной и варварской агрессии путинской армии против Украины. 100 дней нас атакуют днем ​​и ночью. Эта жестокая война не дает нам спать и жить. Гражданские действительно — первые жертвы этой войны, которая родилась в сумасшедшей голове Путина.

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Я видел зло в Буче и говорю, что никогда этого не забуду. Мы не хотим еще 100 дней войны. Вместе мы должны продолжать давление на путинский режим", — сказал в ролике Владимир.

Также он вспомнил о тысячах убитых соотечественников, разбитой инфраструктуре, уничтоженных селах и городах, об атаке на украинскую культуру. Кличко отметил, что Россия хочет стереть Украину с лица земли, устроив геноцид.

Бывший боксер подчеркнул, что его родине нужно оружие, чтобы защитить свои ценности, необходимо оказывать давление на российскую экономику, чтобы она оставила в покое соседнее государство,

В конце своей речи Владимир выразил уверенность, что украинцы совместными усилиями смогут остановить эту войну и отстроить свою прекрасную страну.

Ранее Кличко-младший заявил, что много раз думал о том, чтобы он сказал президенту России Владимиру Путину при встрече.

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